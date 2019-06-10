HABER

İSTANBUL - BAKAN SOYLU:  9 GÜNLÜK TATİLDE 86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Bu kazalarda 86 vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi.
Soylu, Bayrampaşa'da bulunan Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne sabaha karşı gelerek esnaf ziyaretinde bulundu. Hal esnafını gezerken meyve ve sebze fiyatlarını da soran Bakan Soylu, daha sonra açıklamalarda bulundu.

"KARAR VERMEK ZORUNDAYIM"
Bakan Soylu, "Ben bayram boyunca trafiği takip ettim, terörü takip ettim. Tunceli'de jandarma özel hareket mağaranın içine girinceye kadar takip ettim, takip etmek zorundayım. Karar vermek zorundayım, gir veya girme kararın ben veriyorum. Tehlikeli bir iştir, ilk ateş denilen bir şey vardır. İlk ateşi bizimkilerin alması yüzde 70-80'dir. Çünkü karşı taraf saklanıyor bizimkiler adım atıyorlar. Ramazan Bayramı tatili boyunca da trafiği takip ettim. Ölüm bir kişi dahi olsa bizim için yıkıcıdır. 2017 yılında 7 bin 427 kişi trafik kazalarında öldü. Her yıl bir ilçe kadar nüfus gidiyor. Şimdi ben buna tedbir almayayım mı aldık. Şu an yıl başından itibaren trafik kazalarındaki ölümler yüzde 40 azaldı" dedi.

"86 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"
Bayram tatilindeki trafik kazalarıyla ilgili bilgi veren Soylu, "Bayramın 9 günlük tatilinde 39 ilimizde 73 ölümlü kaza oldu. Geçmiş dönemlerde kaza kara noktalarında tek bir kazamız yoktu. Neredeyse her 10 kilometrede bir bu riskli yerlerin tamamına polis koyduk. Tedbirlerimizi aldık. 185 bin polis ve jandarma görevlendirdik. 86 vatandaşımız hayatını kaybetti. Son 10 yıla göre yüzde 51.5, geçen yıla göre yüzde 48.5 trafik kazalarındaki ölümlerde bayram tatillerinde azalma söz konusu. Şimdi bugün bitti, kurban bayramındaki tatil için hazırlık yapmaya başladık" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
------------------------
- İçişleri Bakanının gelmesi
- Bakanın camiye girişi
- Bakanın cami çıkışı esnafı ziyaret etmesi
- Esnafın çayını içmesi
- Kahvaltıdan görüntü
- Bakanın açıklamaları
- Genel ve detaylar

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
YKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi önemliYKS’de verileri okumak ve zaman yönetimi önemli
67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Valilik açıkladı! İşte şiddetli yağışın bilançosu

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

İstanbul'da İETT otobüsü tarlaya girdi

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bu ev 360 derece dönüyor!

Bakanlıktan Pençe Harekâtı açıklaması: Hedefler vuruldu

Bakanlıktan uyurdu: Hedefler vuruldu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu

Günlük burç yorumları 10 Haziran Pazartesi - Ay, Başak burcunda ilerliyor!

Ay, Başak burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.