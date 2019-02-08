İSTANBUL- BAKAN SOYLU KARTAL'DA ÇÖKMEDE ÖLEN KADININ CENAZESİNE KATILDI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Kartal'da 8 katlı binanın çökmesi sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Fatma Karaman için cenaze töreni düzenlendi.
Kartal Zeytinlik Ulu Camii'deki cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı. Fatma Karaman için cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Karaman'ın cenazesine Bakan Soylu ve Vali Yerlikaya da omuz verdi. Cenaze toprağa verilmek üzere Rize'ye gönderildi.
Görüntü Dökümü;
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-Cenaze töreninden görüntüler
-Bakan ve Valinin görüntüleri
-Cenazeye omuz vermeleri
-Cenazenin götürülmesi
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