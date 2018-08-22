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İSTANBUL BAKAN SOYLU KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI 1 HD

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2018 12:29 | Son Güncelleme

İSTANBUL BAKAN SOYLU KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI 1 HD

İSTANBUL BAKAN SOYLU KIRMIZI LİSTEDE BULUNAN TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI 1 HD

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