İSTANBUL - BAKIRKÖY ADLİYESİ ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI (2)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul DHA

Bakırköy Adalet Sarayı önünde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.

Bakırköy Adalet Sarayı'nın önündeki olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir cinayet davası görüldü. Adliye polisi davanın taraflarını yarım saat arayla güvenlik kapsamında adliyeden çıkardı. Yarım saat sonra adliye önünde silahlı saldırı meydana geldi. Cinayet davasında yargılanan 22 yaşındaki tutuklu sanığın babası, çıkışta bir tanık ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle sanığın babası, tanığı tabanca ile ateş ederek vurdu. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kalçasından yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis şerit çekerek çevrede delil topladı.

Görüntü Dökümü:

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Adliyeden görüntü

Ambulans içindeki yaralıdan görüntü

Polislerden görüntü

Genel ve detaylar

