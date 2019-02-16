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 İSTANBUL - BALAT'TA 3 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:43 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Çağatay KENARLI - İstanbul DHA
Fatih Balat'ta 3 katlı eski bina çöktü. Çökme anı yoldan geçen bir kişinin kamerasına yansıdı.
Fatih Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta 3 katlı eski bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevkedildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

Görüntü Dökümü:
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-Çökme anının görüntüsü
-Olay yerinden görüntü
-Havadan görüntüyle olay yeri

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