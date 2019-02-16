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İSTANBUL - BALAT'TA 4 KATLI BİNADA ÇÖKME(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 15:25 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
Fatih Balat'ta 4 katlı eski bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-ola yerinden görüntü

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