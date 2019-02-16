İSTANBUL - BALAT'TA 4 KATLI BİNADA ÇÖKME(1)

Haber-Kamera: Zeki G\u00dcNAL - \u0130stanbul DHA\nFatih Balat'ta 4 katl\u0131 eski bir binada \u00e7\u00f6kme meydana geldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n------------\n-ola yerinden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcPARTNERTuristler i\u00e7in en tehlikeli 10 \u015fehirD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc satran\u00e7 ustas\u0131 bir anda 20 ki\u015fiye kar\u015f\u0131 satran\u00e7 oynad\u0131\u0130NTERPA Konferans\u0131 Hindistan'da yap\u0131ld\u0131
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