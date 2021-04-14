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  4. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'i aştı

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'i aştı

14.04.2021 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da barajların doluluk oranı son yağışlarla birlikte doluluk oranı yüzde 80'i aştı.

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 80'i aştı

İstanbul'da baraj doluluk oranları artmaya devam ediyor. Yaşanan kuraklıkla birlikte Ocak ayında yüzde 19 seviyelerine kadar gerileyen barajlar, yüzde 80 bandını aştı. Geçen yıl 14 Nisan ayında yüzde 70,11 olan baraj doluluk oranı, bu yıl aynı gün itibariyle yüzde 80,31 olarak ölçüldü. Barajlarda son 1 haftada yüzde 3,78 oranında artış yaşandı.

Bugün İstanbul'a 10 farklı barajdan su temin ediliyor. Bu barajların ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle:

Alibey: 67,28
Büyükçekmece: 76,59
Darlık: 95,82
Elmalı: 95
Istrancalar: 73,7
Kazandere: 72,46
Ömerli: 97,29
Pabuçdere: 71,15
Sazlıdere: 42,59
Terkos: 75,69

DHA

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