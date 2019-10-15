İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM...

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul'un barajlarında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 45.86 olarak ölçüldü. Bir anlamda barajların yüzde 54.14'ü boşaldı. En büyük su kaybının yaşandığı Papuçdere barajında doluluk oranı yüzde 3'e kadar düştü. Geçen yıl bu tarihte 469 milyon metreküp su biriken İstanbul barajlarında, bugünkü ölçümlere göre 398 milyon metreküp su bulunuyor.

YÜZDE 93.32'DEN 45.86'YA DÜŞTÜ

İstanbul Barajlarında bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 15'inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 45.86 olarak ölçüldü.

PAPUÇDERE BARAJI ADETA KURUDU

İstanbul'un barajlarında en büyük su kaybı ise Papuçdere barajında yaşandı. Papuçdere barajında doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 3'e kadar düştü. Bu barajın yakınında bulunan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 13. 81 olarak ölçülürken, Istırancalar'da da doluluk oranı yüzde 25.74'e kadar geriledi.