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İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında 'terör' soruşturması başlatıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.12.2024 13:48
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında 'terör' soruşturması başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu hakkında terör soruşturması başlattı. Soruşturma nedeninin, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" olduğu belirtildi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu'nun 21 Aralık 2024 tarihli sosyal medya paylaşımı nedeniyle baro başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık, paylaşımda terör örgütü PKK mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü ifadeler kullanıldığı, sözde gazeteci kimlikleri üzerinden devlete yönelik savaş suçu isnat eden yanıltıcı bilgilerin yayıldığını belirtti.

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TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Bu nedenlerle, İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlarından soruşturulmasına karar verildi. Başsavcılık, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"21/12/2024 tarihinde İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından da duyurulan açıklamayla PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, Devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

İstanbul Barosunun soruşturmaya neden olan paylaşımı şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma terör örgütü İstanbul Barosu
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