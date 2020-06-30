İstanbul Barosu Avukat Çağlayan’da: ‘‘Savunma Susmayacak’’

İstanbul Barosu’nun çağrısıyla avukatlar Salı günü öğle saatlerinde, İstanbul Adalet Sarayı’nın önündeki Çağlayan Meydanı’nı doldurdu. Yoğun güvenlik önlemi alan polis, bir yandan alanın önemli bir bölümünü eyleme kapatırken diğer yandan da megafonla sık sık ‘‘Corona salgını sosyal mesafe kurallarına uyalım’’ çağrısı yapıyordu. Alanın daraltılmış olması nedeniyle meydana ulaşamayan avukatlar ‘‘barikatı kaldır’’ sloganını atınca polis güvenlik önlemlerini geri çekmeye başladı. Yoğun alkış altında kürsüye çıkan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, seçimlerde karşı karşıya gelen milliyetçi, muhafazakar, cumhuriyetçi, demokrat avukatların aynı amaçla bir araya geldiğini söyledi. İstanbul Barosu Başkanı, ‘‘Dosyalarımızı bize göstermiyorlar. Bizden saklıyorlar. Niye bunun avukatlığını yapıyorsun denilerek sorgulanıyor. Avukatların kimisi açlık grevinde kimisi ölüm grevinde avukatlar. ‘Gelin bunları konuşalım, hiç konuşulmayanları konuşalım’ dedik. ‘Sizi parçalayacağız, adliyelerdeki odalarınızı ayıracağız’ dediler. Her görüşten 80 barodaki arkadaşımız ortak metne imza attı. Bize ‘siz siyaset yapıyorsunuz’ dediler. Biz siyaset yapmadık. Ama Edirne’den siyasetin suç olduğu bir yer söyler misiniz bana? Hukukçular siyaset konuşmasın istiyorlar. Konuşacağız. Bunları engellersen, susturursan burası hukuk devleti olmaz. Adaleti sağlayanlar avukatlardır. Bize tahammül edeceksin. Üç kuruş için gece yarıları sorgulara giriyoruz. Ne çektiğimizi biz biliriz. Ankara’ya söylüyorum: Barolar susmaz, biz avukatlar biat etmeyiz’’ dedi.

Durakoğlu’ndan ‘‘FETÖ projesi’’ çıkışı İstanbul Barosu Başkanı, 2010 Referandumu öncesinde bu tür bir değişikliğinin gündemde olduğuna dikkat çekerek ‘çoklu baro’ fikrinin patentinin bugün FETÖ olarak tarif edilen Gülen cemaatine ait olduğunu ifade etti. Durakoğlu, ‘‘Yazın bugünün tarihini, bir yere yazın. 30 Haziran 2020. Bu bir FETÖ projesidir. 2009 yılında Devlet Denetleme Kurumu’nda hazırlanan bir projedir bu. Yargının ele geçirildiği iki sac ayağından sonra üçüncüsünün de ele geçirilme projesidir. 2010 referandumu ile birlikte planlanan bir projedir. Yırtın bunu. Bunu atın, yok edin. Unutmayın. Kendi şeyhini mehdi zanneden tek cemaat FETÖ değil. Baro başkanları Ankara’ya giremedi. Bir zulümden, bir polis devletinden söz ediyorum. Kendilerine de seslendik: Biz buradan dönemeyiz. Dönersek meslektaşlarımızın yüzüne bakamayız. 28 saat sonra açmak zorunda kaldılar. Bu ülkenim avukatları olarak bu teklifin üniter devlet yapısına aykırı olduğunu kanıtlayacağız. Sonuna kadar mücadele edeceğiz’’ diye konuştu.

Feyzioğlu’na istifa çağrıları Avukatlar Durakoğlu’nun konuşması sırasında sık sık Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, ‘‘Savunma susmadı, susmayacak’’ ve ‘‘Feyzioğlu istifa’’ sloganları attı. Eyleme katılan genç avukatlardan Yalçın Deniz Özen, ‘‘Bugün adalet talep etmek için baroların bölünmesine karşı çıkmak için gerçekten eşitlikçi ve özgürlükçü bir baro yönetimi için ve Metin Feyzioğlu’nun istifa etmesi için buraya geldik. Binlerce avukat ve bir sürü baro başkanının söylediği gibi Metin Feyzioğlu istifa etmelidir. Doğrudan sarayın adına konuşmaktan vazgeçmelidir ve bu yasa tasarısı derhal geri çekilmelidir’’ dedi. Bir başka genç avukat Eli Sıla Aşık da ‘‘Pandemi süreci yasaların geçirilmesi için iktidar tarafından fırsat olarak değerlendirildi. Genç avukatların problemlerini çözmek yerine tekrar baroların siyasileşmesi, ötekileşmesi için bir çalışma yapıldı. Ben hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra ekonomik olarak zor günler geçirdim. Şimdi benden genç avukatlar yine aynı sorunla karşı karşıya. Bir başka sorun daha var çoklu baro yargı bağımsızlığı açısından çok tehlikeli. Çünkü yargıda x barosuna bağlı avukatın veya y barosuna kayıtlı bir avukatın arasında nasıl bir fark gözetebilecek yargılama sırasında avukatların faaliyetleri sırf bu nedenle ertelenebilecek. Buna karşıyım’’ ifadelerini kullandı.