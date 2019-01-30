İstanbul barosu avukatları, Akıngüç Sahnesi’nde

İstanbul Barosu Tiyatrosu oyuncuları, Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “Otogargara” adlı oyun ile İstanbul Kültür Üniversitesi, Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.
7’den 70’e bir otogar komedisini konu alan oyunu, Abdullah Gün ve Mehmet Şah Çelik yönetiyor. Tamamı avukatlardan oluşan 30 kişilik ekibin rol aldığı oyun, 7 Şubat Perşembe akşamı saat 19.00’da sahnelenecek.
İstanbul Barosu Tiyatrosu oyuncularının bu güne kadar sergiledikleri oyunlar arasında Çehov’un Ayı, Bir Evlenme Teklifi, Baştan Çıkarma, Mürebbiye ve Aksıyık oyunlarının yanı sıra İstanbul Üzerine Şiirli Bir Oyun Denemesi, Ölümü Yaşamak (Orhan Asena), Duvar (Paul Sartre) ve Artiz Mektebi (Müjdat Gezen) gibi birçok oyun yer alıyor.
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