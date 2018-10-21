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İSTANBUL BAROSU BAŞKANINI SEÇİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA İstanbul Barosu'nun başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle devam ediyor.

Haber-Kamera: Özden ATİK - İlkay DİKİCİ / İstanbul, DHA
İstanbul Barosu'nun başkanlık seçimi bugün oy verme işlemiyle devam ediyor. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen başkanlık yarışında, bugün saat 09.00 itibariyle oy verme işlemi başladı. Toplam 105 sandığın kurulduğu merkezde, başkanlık için 10 aday yarışıyor. Avukatların oy verme işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. Daha sonra oylar toplanarak İstanbul Barosu'nun yeni başkanı açıklanacak. 41 bin avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı için yarışan adaylar, dünkü genel kurulda seçim konuşmalarını tamamlamıştı.

10 ADAY YARIŞIYOR
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Mehmet Durakoğlu, Özgürlükçü Hukukçular Platformu'ndan Eren Keskin, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'ndan Hasan Kılıç, Avukat Hareketi'nden Başar Yaltı, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi'nden Talat Canbolat, Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu'ndan Cem Kaya Karatün ile bağımsız adaylar Fikret İlkiz ve Çiğdem Koç.

Görüntü Dökümü:
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-Sandıklardan görüntü
-Oy kullanan avukatlar
-Genel ve detaylar

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