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İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

Adaylardan birinin konuşması sırasında salonda arbede yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu'nda, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat'ın konuşması sırasında iki grup arasında arbede yaşandı.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, İstanbul Barosu'nun vesayetten kurtulması gerektiğini ifade eden Canbolat, hendek olaylarında şehitler verildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Barış İçin Akademisyenler Bildirisi'nin amacı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni teslim olmaya çağırmaktır. Bu durumun soruşturulması için attığım imzanın arkasındayım. Önce vicdan sahibi olacaksınız, hakka hukuka riayet edeceksiniz. Yasalar size suç işleme hakkı vermiyor. Hangi meslekten olursanız olun."

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu üyelerinin tepki göstermesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Arbedenin sona ermesinin üzerine Canbolat, konuşmasına devam etti.

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arbede İstanbul Barosu Olağan Genel Kurul

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