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İstanbul Barosu seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 20:41 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Durakoğlu: - "İstanbul Barosu kendi genlerinde var olan, Orhan Apaydınlardan gelen bir büyük mücadele geleneğini devam ettirecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu Başkanlığına yeniden seçilen avukat Mehmet Durakoğlu, "İstanbul Barosu kendi genlerinde var olan, Orhan Apaydınlardan gelen bir büyük mücadele geleneğini devam ettirecektir." dedi.

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri sonuçlandı.

İstanbul Barosu Başkanlığı'nı ikinci kez kazanan Durakoğlu, yaptığı açıklamada, genel kurulun avukatlara yaraşır biçimde son derece tartışmalı ve seviyeli geçtiğini söyledi.

Aday olan bütün grupların, Türkiye'nin hukuk devleti, yargısının bağımsız ve tarafsız olabilmesi için ağız birliği içinde olduklarını vurgulayan Durakoğlu, "Bu genel kurulun değinilmesi gereken en önemli sonucu budur. Seçimler yapılır, kazanılır. Ancak kim kazanırsa kazansın bu ağız birliğinin çıktığının bilinmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yargı bağımsızlığının sağlanması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Durakoğlu, şöyle devam etti:

"Yeri geliyor bıçaklanıyoruz, yeri geliyor zorlanıyoruz, yeri geliyor öldürülüyoruz. Katillerimizin bulunamadığı, bulunmadığı dönemler yaşıyoruz. Böylesine büyük sıkıntılar çekildiği bir dönemde de bu genel kuruldan çıkan sonuç bu noktaya tepkinin işaretidir. İstanbul Barosu kendi genlerinde var olan, Orhan Apaydınlardan gelen bir büyük mücadele geleneğini de devam ettirecektir. Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri ile değerleri konusunda hassasiyet taşıyan bir grubuz. Bu mücadeleyi tüm gruplarla yapacağız."

Seçim sonucunu da değerlendiren Durakoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kazanmak beklediğim bir sonuçtu. Bizim kendi içimizde yeni bir değerlendirme yapma ihtiyacını duyuran bir sonuçtan söz ediyoruz. Son derece pervasızca açılan hukuk fakültelerinin, barolara çok fazla avukatı yüklemiş olması nedeniyle çıkan tabloyu şimdi bizim doğru değerlendirmemiz gerekiyor. Bu mesaj birileri için bir mesajsa, önce bizim için mesajdır. Ve bu mesaj alınmıştır. Gereği de yönetimler tarafından yerine getirilecektir."

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