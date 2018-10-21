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İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 21:29 | Son Güncelleme

İstanbul Barosu Genel Kurulu başkanlık seçiminde, sonuçların yansıtıldığı dev ekranın kapatılması, salondakilerin büyük tepkisine neden oldu.

İstanbul Barosu seçimlerinde, ekran kapatma skandalı!

İstanbul Barosu Genel Kurulunda oy sayımı sırasında dev ekranın kapatılması avukatlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Dev ekrandaki görüntünün birden gitmesini avukatlar alkışlayarak protesto etti.

MEHMET DURAKOĞLU, 1700'LÜK OY FARKINI KAPATTI

Haliç Kongre Merkezinde yapılan başkanlık seçiminde Hasan Kılıç en yakın rakibi Mehmet Durakoğlu'na 1700 oyluk fark attığı sırada, dev ekranda yer alan seçim sonuçları kaldırıldı. 5 dakikalık aranın yaşanmasının ardından ekranlar tekrar açıldı ve Mehmet Durakoğlu 1700 oyluk farkı kapatarak öne geçti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Barosu Başkanlık seçimi ekran kapatma

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