İSTANBUL BAROSU:  ŞİMDİ BU KOMİSERİ DE BİR AVUKAT SAVUNACAK

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul Barosu, polis merkezinde bir avukatın görevli komiser tarafından darp edildiği ve silah çekildiği iddialarına ilişkin

yazılı açıklama yaptı. Baro tarafından davanın yakından takip edileceği kaydedilen açıklamada, komiseri de bir avukatın savunacağı hatırlatıldı.

"İDDİANAMENİN DÜZENLENMESİNİ TAKİBEN, YARGILAMA SIRASINDA MESLEKTAŞIMIZIN YANINDA YER ALACAĞIZ"

İstanbul Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: Olay, bizim için bir çok açıdan önemlidir: Öncelikle, bu soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı meslektaşımızın örnek tavrına vurgu yapmayı görev kabul ediyoruz. Etkin soruşturma adına gerektiğinde bir emniyet birimine operasyon düzenleyen Sayın Savcıya özellikle teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzü bizzat kendisini ziyaret ile de yineleyeceğiz. Bu operasyona katılan ve böyle bir görevliyi kendilerinden saymayan kolluk görevlilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yukarıda özetlediğimiz olayın tarafı konumunda bulunan görevliler ile aynı mesleği paylaşmış olsalar da, yasanın gereğini yerine getirmek adına gösterdikleri yaklaşım, olağanüstü önemlidir. Her ne kadar, yapılan işlemler yasal gereklilik olarak yerine getirilmiş olsa da, karşılaştığımız benzer olaylarda aynı duyarlılıkların gösterilmediğini anımsatan Baro hafızamız, bu teşekkürleri görev saymaktadır. Bu olay, sonuçları itibariyle de bir başka çarpıcı gerçeği ortaya koyacaktır: Şimdi bu şüphelileri de bir avukat savunacaktır. Bu gerçeklik, görevini yaparken bir avukata karşı takınılması gereken tavrı anlatan en temel olgudur. Avukatın soruşturma ve kovuşturma safhasında aldığı rolün, özü itibariyle adil yargılanma hakkının gerçekleşmesi için ne denli önemli olduğu da bu vesile ile anlaşılmış olmalıdır. Ancak bilinmelidir ki, bu dava, İstanbul Barosu tarafından özel bir ilgi ile takip edilecektir. Maruz kalınan muamele, sadece meslektaşımıza karşı değildir. Soruşturma safhasında yasal gerekliliklerin yerine getirilmiş olmasına ilişkin yaklaşımlar, aynı zamanda kovuşturma safhasındaki beklentilerimizdir. Avukatın görevini ifa ederken karşılaştığı bu türden eylemler, tıpkı yargıç ve savcılara yapılmış eylem niteliği taşımakta olması nedeniyle, sadece bir avukat için değil, onu aşan bir boyutta ağırlık taşımaktadır. Bu nedenle iddianamenin düzenlenmesini takiben, yargılama sırasında meslektaşımızın yanında yer alacağız. Öylece, mesleğimizin ifasında karşılaştığımız zorlukların aşılmasında sadece dayanışma göstermenin değil, onunla birlikte yargının avukat dışındaki süjelerinin de katkılarını almış olacağız.

