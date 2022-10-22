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İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar... Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

22.10.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının ilk günü, dikkat çeken anlara sahne oldu. Toplantıda kürsüye çıkan 2 kadın avukat, İranlı kadınlara destek vermek amacıyla saçlarını kesti. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu sözcücü avukat Selin Nakipoğlu, "İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Amini için bunu yapmak zorundayım" dedi.

İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar... Kürsüde saçlarını kestiler! 'Bunu yapmak zorundayım'

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek olan genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarışıyor. Toplantının ilk gününe İran'lı kadınlara destek vermek isteyen iki kadın avukatın, konuşmalarından sonra kürsüde saçlarını kesmesi damgasını vurdu.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan genel kurulda, başkanlık divanı seçimi yapıldı. Bir yıl içinde hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu. İki dönem üst üste başkan seçilen ve bu genel kurulda aday olmayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, son kez açılış konuşması yaptığını belirtirek, vefat eden avukatların mesleğe olan katkılarının yaşatılacağını ifade etti.

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SAÇLARINI KESEREK DESTEK MESAJI VERDİLER

Genel kurulda aday olan avukat gruplarının temsilcileri tek tek kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. Konuşmalarda hukukun üstünlüğünün korunması ve adil yargılama koşullarının sağlanması için mücadele verilmesi gerektiği vurgulandı. Grup temsilcilerinin birbirleri hakkındaki eleştirileri de salonda zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu.

Kürsüde konuşma yapan temsilcilerden iki kadın avukat, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla saçlarını kesti.

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'BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM'

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu sözcücü avukat Selin Nakipoğlu, "İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Amini için bunu yapmak zorundayım. Mahsa Amini için, dünyadaki kadınlarla dayanışma için" diyerek kürsüde saçlarını kesti.

DHA

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