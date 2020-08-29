İstanbul Barosu'nda Ebru Timtik posteri tartışmaları

Ölüm orucunda yaşamını yitiren avukat Ebru Timtik'in posterinin İstanbul Barosu binasına asılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Ebru Timtik'in fotoğrafının bulunduğu posterin İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösterdi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Gaziantep Nizip İlçesi 7’inci Olağan Kongresi'nde konuşan Gül, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez" şeklinde konuştu. "Barolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir" diyen Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır. Bunu ifa ederken başta onurlu avukatlık cübbesini giymiş, hak ve adalet görevlisi avukat arkadaşlarımızın bu anlamda hukuk dışı bir tutumu kabul etmeyeceğine inanıyorum."

Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cuma günü İstanbul Barosu binasına Ebru Timtik'in fotoğrafının asılmasına tepki göstererek, "DHKP-C terör örgütü mensuplarının fotoğrafını bugün İstanbul Barosuna asanların bu milletin değerleriyle hiçbir ilgisi yoktur. İstanbul Barosuna da yöneticilerine de yazıklar olsun" demişti. Soylu Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda da, "Yazıklar olsun! Bu, avukatlık mesleğine ihanettir Barolar, terör örgütlerinin arka bahçesi olamaz. Bu konuyla ilgili şahsım adına ben de savcılığa suç duyurusunda bulunuyorum" ifadesini kullanmıştı.