İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı için saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 41 bin 462 avukatın katıldığı Genel Kurulda, seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi.

SEÇİM SONUÇLARININ YANSITILDIĞI DEV EKRAN KAPATILDI

İstanbul Barosu Genel Kurulunda oy sayımı sırasında dev ekranın kapatılması avukatlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Dev ekrandaki görüntünün birden gitmesini avukatlar alkışlayarak protesto etti.

EKRANLARIN KAPATILMASININ ARDINDAN MEHMET DURAKOĞLU 1700'LÜK OY FARKINI KAPATTI

Haliç Kongre Merkezinde yapılan başkanlık seçiminde Hasan Kılıç en yakın rakibi Mehmet Durakoğlu'na 1700 oyluk fark attığı sırada, dev ekranda yer alan seçim sonuçları kaldırıldı. 5 dakikalık aranın yaşanmasının ardından ekranlar tekrar açıldı ve Mehmet Durakoğlu 1700 oyluk farkı kapatarak öne geçti.

ÇİĞDEM KOÇ ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İstanbul Barosu Genel Kulunda başkan bugün belli oluyor. Toplamda 10 adayın yarıştığı seçimde, bağımsız aday Çiğdem Koç adaylıktan çekildi.

SEÇİME KATILAN İSİMLER ŞÖYLE:

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu: Mehmet Durakoğlu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu: Hasan Kılıç

Avukat Hareketi: Başar Yaltı

Özgürlükçü Hukukçular Platformu: Eren Keskin

Avukat Hakları Grubu: Gökhan Ahi

Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi: Talat Canbolat

Milliyetçi Avukatlar Grubu: Kaptan Yılmaz

Ortak Hedef Platformu: Cem Kaya Karatün

Bağımsız aday: Fikret İlkiz

ANKARA BAROSU BAŞKANI SAĞKAN OLDU

Ankara Barosu Başkanı Demokratik Sol Avukatlar grubunun adayı Erinç Sağkan oldu.



