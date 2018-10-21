İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosu Başkanlığı için saat 09.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. 41 bin 462 avukatın katıldığı Genel Kurulda, seçimde Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubundan Mehmet Durakoğlu yeniden başkan seçildi.
İstanbul Barosu Genel Kurulunda oy sayımı sırasında dev ekranın kapatılması avukatlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Dev ekrandaki görüntünün birden gitmesini avukatlar alkışlayarak protesto etti.
Haliç Kongre Merkezinde yapılan başkanlık seçiminde Hasan Kılıç en yakın rakibi Mehmet Durakoğlu'na 1700 oyluk fark attığı sırada, dev ekranda yer alan seçim sonuçları kaldırıldı. 5 dakikalık aranın yaşanmasının ardından ekranlar tekrar açıldı ve Mehmet Durakoğlu 1700 oyluk farkı kapatarak öne geçti.
İstanbul Barosu Genel Kulunda başkan bugün belli oluyor. Toplamda 10 adayın yarıştığı seçimde, bağımsız aday Çiğdem Koç adaylıktan çekildi.
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu: Mehmet Durakoğlu
Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu: Hasan Kılıç
Avukat Hareketi: Başar Yaltı
Özgürlükçü Hukukçular Platformu: Eren Keskin
Avukat Hakları Grubu: Gökhan Ahi
Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi: Talat Canbolat
Milliyetçi Avukatlar Grubu: Kaptan Yılmaz
Ortak Hedef Platformu: Cem Kaya Karatün
Bağımsız aday: Fikret İlkiz
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