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İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:45 | Son Güncelleme

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek genel kurulda 41 bin 77 avukat, 10 adaydan birini başkan seçecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu'nun Olağan Genel Kurulu başladı. İki gün sürecek genel kurulda 41 bin 77 avukat, 10 adaydan birini başkan seçecek.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki genel kurulda, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu adayı Hasan Kılıç, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat, Avukat Hareketi adayı Başar Yaltı, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu adayı Eren Keskin, Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi, Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, Ortak Hedef Platformu adayı Cem Kaya Karatün ve bağımsız adaylar Fikret İlkiz ile Çiğdem Koç başkanlık için yarışacak.

Genel kurulda gerekli çoğunluğun sağlanması ve Başkanlık Divanı önergesinin okunmasının ardından Mustafa Şeref Kısacık, Divan Başkanı seçildi.

İstanbul Barosu Başkanı ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, İstanbul Barosu'nun sadece bir meslek kuruluşu, bir baro olmasının ötesinde ayrı bir ağırlığı ifade ettiğini söyledi.

İstanbul Barosu'nun adaletin tecelli merkezi olması beklenen büyük bir kurumun adı olduğunu kaydeden Durakoğlu, "Bugün buradan bütün Türkiye'ye adalet arayışımızı haykırabilmeliyiz. Bugün buradan yurttaşlarımızın adalet talep etmelerini sağlayabilmeliyiz." dedi.

Avukatların sorunlarına da değinen Durakoğlu, hukuk fakültelerinden mezun olan kişilerin, mesleğe giriş için avukatlık sınavına tabi tutulmaları gerektiğini ifade etti.

Genel kurul konuşmalarla devam ediyor.

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