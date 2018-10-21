HABER

İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

Avukat Mehmet Durakoğlu, 8 bin 77 oy alarak İstanbul Barosu'nun yeniden başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Barosu Başkanlığı'na "Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu"nun adayı avukat Mehmet Durakoğlu bir kez daha seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Barosu Başkanlık seçiminde, Baro'ya kayıtlı 41 bin 462 avukattan 26 bin 294 kişi, 105 sandıkta oyunu kullandı.

Seçimde, 8 bin 77 oy alan Durakoğlu birinci olurken, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Yükseliş Grubu'nun adayı Hasan Kılıç 6 Bin 856 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu adayı Mustafa Gökhan Ahi 2 Bin 488 oy ile üçüncü, Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi adayı Talat Canbolat 2 Bin 407 oy ile dördüncü, bağımsız aday Fikret İlkiz 2 Bin 238 oy ile beşinci, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar adayı Eren Keskin bin 645 oy ile altıncı, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz bin 203 oy ile yedinci, Avukat Hareketi grubu adayı Başar Yaltı 965 oy ile sekizinci, Ortak Hedef Platformu grubu adayı Cem Kaya Karatün 399 oy ile dokuzuncu oldu.

Seçimde kendisine ait pusulası bulunmayan ve sonradan herhangi bir adayın pusulasına isim yazılarak oy kullanılabileceği bildirilen bağımsız aday Çiğdem Koç ise 16 oy aldı.

Durakoğlu'nun başkanlığını yapacağı İstanbul Barosu'nun yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluşuyor:

"Saime Nazan Moroğlu, Muazzez Yılmaz, Cengiz Yaka, Ali Gürbüz, Selahattin Meriç, Sinan Naipoğlu, Burcu Aslan, Ayça Özok Ener, Mehmet Emre Elçi, Yasemin Babayiğit."

PARTNER9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu
Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldıÜsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabı açıldı
İzmirliler tarihi bölgelerde hazine avına çıktı (2)İzmirliler tarihi bölgelerde hazine avına çıktı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

AK Partili Rumeysa Kadak: 43 yıl sonra emekli olacağım

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

Son dakika! Adana'da anne cinneti: 3 çocuğunu boğazını keserek öldürdü

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

AK Parti'nin seçtiği HDP adayı için yeni seçim! Binali Yıldırım, 'ben de rahatsız oldum' dedi

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

IŞİD lideri Bağdadi'den CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na infaz talimatı

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Iggy Azalea gece pozuyla olay oldu

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Pınar Altuğ: Ben ayrılınca beni sen mi alacaksın?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

Öğrenci yurdunda dehşet! Arkadaşlarının gözleri önünde can verdi!

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

İstanbul Barosunun Başkanı yeniden Mehmet Durakoğlu oldu

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen HDP milletvekiline polisten tepki

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması: Salı günü açıklayacağım

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

Fatih Altaylı hakaret ettiği polis memurundan özür diledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.