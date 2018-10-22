HABER

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de yolcu taşıyan midibüs şoförüne bir kişinin yumruklarla saldırdığı o anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başakşehir Boğazköy'de kapalı pazara ücretsiz yolcu taşıyan özel bir turizm şirketine bağlı midibüse durak olmayan yerde binmek isteyen kişiye, midibüs sürücüsü durmadı.

Buna kızan kişi, başka bir durağa giderek kendisini almayan midibüsün gelmesini bekledi. Durakta bekleyen kişi, midibüs kapısı açılır açılmaz şoför Hasan Alıç'a yumruklarla saldırdı.

Art arda gelen yumruklara maruz kalan midibüs şoförünü araya giren yolcular saldırganın elinden kurtardı.

Saldırgan kişi olay yerinden kaçarken 65 yaşlarındaki midibüs şoförü polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Midibüs şoförüne yumruklu saldırı ve yolcuların paniği araç içindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

servis-saldiri

PARTNERBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlarBu şekilde tüketmeyin! Ölüme sebep oluyorlar
Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)Kadın hentbol takımını taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı (2)
Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirttiDolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
servis yumruklu saldırı Başakşehir istanbul

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

Acun Ilıcalı'dan flaş transfer! Adını Sen Koy dizisi yeni bölümleriyle TV8'de

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

CHP'de yerel seçimlerde aday olacak isimler netleşmeye başladı! Muharrem İnce sürprizi

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

AVM çalışanlarını rehin alan asker ikna edildi, gözaltına alındı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

O Ses Türkiye Çocuklar şampiyonu Şahin Kendirci son haliyle şaşırttı! Müslüm Gürses filminde oynayan Şahin Kendirci kimdir?

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

'Çöpçülerin eşcinsel ilişkisi' iddiası belediyeyi karıştırmıştı! İşte ilk ifadeleri...

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Ülkede adalet yok ki, Amerika'da yap bakalım böyle bir şey, içerde ne kadar kalıyorsun, nelere mal oluyor. Burda herşey yapanın yanına kar kalıyor.
@alipeker51 İçeride yer var mı ki. Herkes fetocu...
Baban yaşındaki adama vururken hiç mi acımadın vicdansız herif!!
yolcular aptal mı acaba ? şoförü neden tartaklıyor kadın falan anlamadım.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Genç kıza alışveriş yaptığı markette yumruklu saldırı!

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Bursa Gemlik'te korkunç kaza! Büşra öğretmeni o halde görenler şoke oldu

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

Şişli'de korkunç olay! 20 yaşındaki genç kadının esrarengiz ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.