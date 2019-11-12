İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin yeni yılda açılması hedefleniyor

Yerlikaya, hastaneye ulaşım konusunda da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Yapımı devam eden bir Şehir Hastanesi metro istasyonu var. Bu istasyonun uzunca bir zamandan beri yapılamadığı bilgisi verildi. Aynı zamanda Başakşehir şehirler arası yol ve otoban bağlantılarıyla ilgili yapılması gereken, aksayan bazı gelişmelerden bahsedildi. Valilikte pazartesi gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir Belediyesi, Rönesans Yatırımlar Grubu, yol ve metro inşaatını yapan firmalarla oturacağız, koordinasyon ve eş güdüm gereken neler varsa onları masaya yatıracağız. İstanbullu hemşehrilerimizin bu güzel sağlık yatırımına zamanında ulaşım ağı ile sorunsuz bir şekilde hizmete kavuşması en büyük arzumuz."

İstanbul Valisi Yerlikaya, bir gazetecinin "Eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi ve Suriye Acil Yardım Derneği Kurucusu ve Başkanı James Gustaf Edward Lemesurier'ın ölümüne ilişkin son gelişme nedir?" sorusuna "Arkadaşlarımız çalışıyor. Cumhuriyet Başsavcılığımız, emniyetimiz, çok yönlü olarak konuyu aydınlatmak için gayret gösteriyor. Dün bir açıklama yaptım yeni bir açıklama yapacak durum olduğu zaman sizlerle bunu mutlaka paylaşacağız." yanıtını verdi.

Vali Yerlikaya, şantiyede çalışan işçilerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

