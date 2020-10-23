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  4. İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerinin yandığı öğrenilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerinin yandığı öğrenilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı.

İstanbul Başakşehir’de bir sanayi sitesi içerisinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ham maddelerinin yandığı öğrenilirken yangından yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

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