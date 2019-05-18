İSTANBUL- BAŞAKŞEHİR'DE DUVARIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜ

Haber: Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Başakşehir'de istinat duvarının çökmesiyle ilgili yeni görüntü ortaya çıktı.

Başakşehir Mahallesi Preveze Sokak'ta geçtiğimiz salı günü bir sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu göçük altında kalan araçtaki 1 kişi ölmüş 1 kişi de yaralanmıştı. Olay anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde site sakinlerinin yoldaki çatlakları incelerken bir anda çökmenin meydana geldiği görülüyor. Bu sırada yol kenarındakiler büyük korkuyla kaçıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüsü

