 İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR'DE KAPKAÇÇILARA KISKAÇ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR İSTANBUL DHA

Başakşehir'de bir kadının çantasını çalan kapkaççılar araçla kaçmak isterken vatandaşların sıkıştırması sonucu otomobilden inerek yaya olarak uzaklaştı.

KAÇMAMALARI İÇİN ÇEVREDEKİLER SEFERLER OLDU

Olay Bahçeşehir Avni Akyol Bulvarı'nda saat 13.00 civarında meydana geldi. Serap Dökmeci bankadan çıkarak aracına binmek istedi. Bu sırada Dökmeci'nin yanına yaklaşan araçtan inen bir kişi, kadının kolundaki çantayı aldı. Araçla kaçmaya çalışan kapkaççılar iki araç arasında sıkıştı. Kadının yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İki araç arasında sıkışan kapkaççıların kaçamaması için çevredekiler seferber oldu. Kapkaççıların aracının önüne taşlar konuldu. Silahlı olduğu belirtilen kapkaççılar, kaçamayacaklarını anlayınca camını kırdıkları araçtan inerek hızla yaya olarak uzaklaştı. O sırada yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.