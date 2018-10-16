HABER

İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2018 09:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor.

İSTANBUL - BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ İstanbul DHA Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı. Görüntü Dökümü ------------ -Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosun odasında inceleme yapması

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
Tek yumurta ikizleri görenleri şaşkına çevirdi Tek yumurta ikizleri görenleri şaşkına çevirdi
Cezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozduCezaevi firarisinin 'ölüm' oyununu babası bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda incelemeler tamamlandı

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

CNN'den bomba iddia: Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini kabul edecek

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Mustafa Sandal ile Simge Sağın aşk mı yaşıyor? Göcek'ten fotoğraf paylaştılar

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagajdan hazine çıktı!

Bagajdan hazine çıktı!

Liseli Onur'un feci sonu! Yarın doğumgünüydü

Liseli Onur'un feci sonu! Yarın doğumgünüydü

Ünlülere bir de böyle bakın! Bu benzerliklere çok güleceksiniz

Ünlülere bir de böyle bakın! Bu benzerliklere çok güleceksiniz

Sinop'ta küçük bir tekne ile denize açılan balıkçı kasalar dolu palamutla limana döndü!

Sinop'ta küçük bir tekne ile denize açılan balıkçı kasalar dolu palamutla limana döndü!

Tek yumurta ikizleri görenleri şaşkına çevirdi

Tek yumurta ikizleri görenleri şaşkına çevirdi

Avrupa'nın en iyi otelleri listesinde Türkiye'de var

Avrupa'nın en iyi otelleri listesinde Türkiye'de var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.