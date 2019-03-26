İstanbul Başsavcılığınca FETÖ’nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

\u0130stanbul Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca FET\u00d6\u2019n\u00fcn e\u011fitim yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda, Bylock kullan\u0131c\u0131s\u0131 oldu\u011fu belirlenen 31 \u015f\u00fcpheli hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131 verildi.PARTNER\u00dcnl\u00fc y\u0131ld\u0131z fena frikik verdi! Bir de \u00fcst\u00fcne r\u00fczgar \u00e7\u0131k\u0131nca...Bir ki\u015fiyi yaralay\u0131p ka\u00e7an zanl\u0131 su\u00e7 makinesi \u00e7\u0131kt\u0131Bolu\u2019da ar\u0131zalanan otomobil alev alev yand\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum