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İstanbul Başsavcılığı'ndan eski İngiliz subayının ölümüne ilişkin açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 16:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir." denildi.

Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir." denildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Karaköy'de ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'e ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da ikamet etmekte olan Birleşik Krallık vatandaşı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili olarak bazı basın yayın organları ile görsel medyada çıkan gerçeğe aykırı haberler nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından James Gustaf Edward Le Mesurier'in kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi işlemleri sonucu yapılan incelemeler devam etmekte olup herhangi bir rapor tanzim edilmemiştir. Soruşturmanın hassasiyeti nedeni ile James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi hakkında bu aşamada geçici bir tedbir mahiyetinde yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur. " denildi.

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