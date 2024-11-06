HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile İBB Başkanı İmamoğlu bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile İBB Başkanı İmamoğlu bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
06.11.2024 23:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarınki görüşmesi iptal oldu. Görüşmenin Gürlek'in daha önceden programlanmış programı nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile İBB Başkanı İmamoğlu bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki Gündem Özel programının canlı yayınında yaptığı açıklamada İmamoğlu ile İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in yarın gerçekleştirilecek olan görüşmesinin iptal edildiğini duyurdu.

Saymaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

GÜRLEK GÖRÜŞMEYİ ERTELEMEK İSTEMİŞ

"Normalde yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yeni İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in bir randevusu vardı. Akın Gürlek ilk atandığında bir uçak seyahatinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaşıyorlar. Bu kayyumdan önce. Sonra o diyaloğun ardından görüşmek üzere teyitleşiyorlar. Bugün saat 16.00 itibarıyla yarın görüşmenin yapılacağı noktasında bir fikir birliği var. Ancak öğrendiğim kadarıyla akşam 16.00 sularında İstanbul Başsavcılığından İmamoğlu'nun özel kalemi aranmış. 'Başsavcımız yarın acilen Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Bakanlık çağırıyor.' diye mazeret bildirerek görüşmenin ertelenmesini talep etmişler. Net bir tarih belirtilmemiş. Ben bunu savcılık kaynaklarından teyit edemedim."

İŞTE NEDENİ...

Görüşmenin Gürlek'in daha önceden planlanmış programı nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Akın Gürlek
En Çok Okunan Haberler
Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray yalanladı!

Acun Ilıcalı ''Anlaştık'' dedi... Galatasaray yalanladı!

İBB Başkanı İmamoğlu ile İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

İBB Başkanı İmamoğlu ile İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Cezaevinde ziyaret edip bunu söylemiş: 'Çok yakında serbest kalırsın'

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Cezaevinde ziyaret edip bunu söylemiş: 'Çok yakında serbest kalırsın'

Narin Güran'ın babası Arif Güran: "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım"

Narin Güran'ın babası Arif Güran: "Mahkemeden sonra TBMM kapısında 3 oğlumla birlikte açlık grevine başlayacağım"

Sergen Yalçın, teklif aldığı kulübü canlı yayında açıkladı!

Sergen Yalçın, teklif aldığı kulübü canlı yayında açıkladı!

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşına dahil olması sonrası NATO'dan ilk açıklama! 'Dönüm noktası' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.