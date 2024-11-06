İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek ile İBB Başkanı İmamoğlu bir araya gelecekti! Daha önceden planlanan program nedeniyle iptal edildi

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki Gündem Özel programının canlı yayınında yaptığı açıklamada İmamoğlu ile İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in yarın gerçekleştirilecek olan görüşmesinin iptal edildiğini duyurdu.

Saymaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

GÜRLEK GÖRÜŞMEYİ ERTELEMEK İSTEMİŞ

"Normalde yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yeni İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'in bir randevusu vardı. Akın Gürlek ilk atandığında bir uçak seyahatinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile karşılaşıyorlar. Bu kayyumdan önce. Sonra o diyaloğun ardından görüşmek üzere teyitleşiyorlar. Bugün saat 16.00 itibarıyla yarın görüşmenin yapılacağı noktasında bir fikir birliği var. Ancak öğrendiğim kadarıyla akşam 16.00 sularında İstanbul Başsavcılığından İmamoğlu'nun özel kalemi aranmış. 'Başsavcımız yarın acilen Ankara'ya gitmesi gerekiyor. Bakanlık çağırıyor.' diye mazeret bildirerek görüşmenin ertelenmesini talep etmişler. Net bir tarih belirtilmemiş. Ben bunu savcılık kaynaklarından teyit edemedim."

İŞTE NEDENİ...

Görüşmenin Gürlek'in daha önceden planlanmış programı nedeniyle iptal edildiği aktarıldı.