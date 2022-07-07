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İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

07.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu Kurban Bayramı'na kısa bir zaman kala vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 2022 Kurban Bayramı namazının İstanbul'da saat kaçta kılınacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saat bilgisi!

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namaz saatleri sonrasında belli oldu. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazının İstanbul'da saat kaçta kılınmaya başlayacağı, şehirde yaşayan yüz binlerce kişi tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saat bilgisi...

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, İstanbul'da saat 06.15'te kılınmaya başlayacak.

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İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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