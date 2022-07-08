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İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saati!

08.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı namazı saatleri ibadetlerini yerine getirecek olan birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. “İstanbul’da bayram namazı saat kaçta? Sorusu, 9 Temmuz Cumartesi sabahı bayram namazını kılacak olan İstanbullular tarafından araştırılmaya devam ediyor. Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında her il için namaz saatleri belli oldu. Peki İstanbul Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 2022 İstanbul bayram namazı saatleri...

İstanbul bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı saati!

Bayram namazı saatleri, her yıl bayramlardan önce binlerce vatandaşın araştırdığı bir konu. İstanbul’da Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı da vatandaşların merak konusu oldu. İbadetlerini yerine getirmek isteyen Müslüman vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı il il bayram namazı saatlerinin açıklanmasıyla bayram namazı saatlerini öğrenmiş oldu. Peki, İstanbul Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte İstanbul bayram namazı saati 2022...

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, İstanbul'da saat 06.15'te kılınmaya başlayacak.

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İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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