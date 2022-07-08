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İstanbul bayram namazı saati 2022! Bayram namazı saat kaçta? Diyanet’in açıkladığı İstanbul Kurban Bayramı namazı saati

08.07.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kurban Bayramı namazı saati, İstanbul’da yaşayan binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı kılınacak olan Kurban Bayramı namazı için, İstanbul’da yaşayan Müslüman vatandaşlar İstanbul Kurban Bayramı namazı saatini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı bayram namazı saatleriyle birlikte İstanbul Kurban Bayramı saati de belli oldu. İşte İstanbul Kurban Bayramı namazı saati 2022!

İstanbul bayram namazı saati 2022! Bayram namazı saat kaçta? Diyanet’in açıkladığı İstanbul Kurban Bayramı namazı saati

İstanbul’da Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 9 Temmuz Cumartesi sabahı ibadetlerini yerine getirecek olan İstanbullu vatandaşlar Diyanet’in açıklamasını araştırıyor. Her ilde farklı saatte kılınan Kurban Bayramı namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığının paylaşımıyla belli oldu. İşte detaylar...

Cuma namazı saat kaçta kılınır?

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrasında açıklandı. 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte kılınacak olan bayram namazı, İstanbul'da saat 06.15'te kılınmaya başlayacak.

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İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? İŞTE DİYANET BİLGİSİ

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan bayram namazı kılınışı;

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama." denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

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BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

Diyanet İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Ne zaman?

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