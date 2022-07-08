İstanbul bayram namazı saati 2022: İstanbul'da bayram namazı ne zaman, saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

İstanbul bayram namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Megakent İstanbul'da Kurban Bayramı namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar 'İstanbul'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Detaylar haberimizde...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bayram namazı saatleri sonrası belli oldu.

İstanbul'da bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü cemaatle birlikte saat 06.15'te kılınacak.

İstanbul'da saat 06.15'te kılınacak olan bayram namazı sonrasında vatandaşlar bayram hutbesini dinleyecek.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı kılınışı ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler şu şekilde:

Bayram namazına, allahuekber "Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan (Ramazan veya Kurban) Bayramı namazını kılmaya. Uydum hazır olan imama" denip niyet edilir.

İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve "Sübhaneke" duasını okur. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp "Allâhu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ve âyetleri dinler. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılır.

Ardından 2. rek'âta kalkılıp, eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp "Allahu Ekber" diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde yapılırak namaz bitirilir.

Sonra, imam minber'e çıkarak "Bayram hutbesi" ni okur. Sonra, dua edilir.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kurban Bayramı öncesinde bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşeri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç vardır. Cemaat olması kaydıyla bayram namazı evde veya camide de kılınabilir.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namazı saatleri şu şekilde:

"Adana 06.00, Adıyaman 05.46, Afyonkarahisar 06.15, Ağrı 05.22, Aksaray 06.02, Amasya 05.49, Ankara 06.03, Antalya 06.18, Ardahan 05.20, Artvin 05.24, Aydın 06.28, Balıkesir 06.23, Bartın 06.00, Batman 05.34, Bayburt 05.32, Bilecik 06.14, Bingöl 05.35, Bitlis 05.29, Bolu 06.06, Burdur 06.18, Bursa 06.17, Çanakkale 06.28, Çankırı 05.58, Çorum 05.53, Denizli 06.23, Diyarbakır 05.38, Düzce 06.07, Edirne 06.23, Elazığ 05.40, Erzincan 05.36, Erzurum 05.29, Eskişehir 06.12, Gaziantep 05.51, Giresun 05.38, Gümüşhane 05.35, Hakkari 05.25, Hatay 05.58, Iğdır 05.18, Isparta 06.17, İstanbul 06.15, İzmir 06.29, Kahramanmaraş 05.52, Karabük 06.00, Karaman 06.08, Kars 05.20, Kastamonu 05.55, Kayseri 05.55, Kilis 05.53, Kırıkkale 06.00, Kırklareli 06.21, Kırşehir 05.59, Kocaeli 06.12, Konya 06.09, Kütahya 06.15, Malatya 05.45, Manisa 06.27, Mardin 05.37, Mersin 06.03, Muğla 06.27, Muş 05.31, Nevşehir 05.58, Niğde 06.00, Ordu 05.40, Osmaniye 05.56, Rize 05.29, Sakarya 06.10, Samsun 05.45, Siirt 05.31, Sinop 05.48, Sivas 05.46, Şanlıurfa 05.45, Şırnak 05.30, Tekirdağ 06.21, Tokat 05.47, Trabzon 05.33, Tunceli 05.38, Uşak 06.19, Van 05.24, Yalova 06.15, Yozgat 05.55, Zonguldak 06.03."

