HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!

İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa’da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlarda paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul Bayrampaşa'da korkutan yangın!

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bayrampaşa Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yan tarafta bulunan başka bir apartmanın çatı katına da sıçradı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Alevler içerisinde kalan çatı katları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Gökyüzünü dumanların sardığı ve alevlerin yükseldiği yangın çevre apartmanlarda oturanlarda da paniğe yol açtı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışmaları devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sörfte aşka geldiler Sörfte aşka geldiler
Çakarlı minibüsteki saldırgan tutuklandıÇakarlı minibüsteki saldırgan tutuklandı
Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?Beyrut patlamasının ardından ortaya çıkan mantar bulutu nedir?
En Çok Okunan Haberler
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
Büyük tepki çekmişti! 'Çakarlı maganda' olayında yeni gelişme
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
'9 yaşında tecavüze uğramaya başladım'
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
Herkesin içinde bikinisini değiştirmek isterken göğsü açıldı
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İfşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
İlginizi Çekebilir
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
50 yıl önce kapatılan petrol kuyusuyla ilgili yeni gelişme
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek?
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Diğer Haberler
Türkiye'den bir Navtex daha
Türkiye'den bir Navtex daha
Bakan Kurum'dan Giresun'daki sel ile ilgili açıklama: Konut inşası için çalışmaları başlattık
Bakan Kurum'dan Giresun'daki sel ile ilgili flaş açıklama
Tahta kaşığa adanan 60 yıl
Tahta kaşığa adanan 60 yıl
Afyonkarahisar'da koronavirüs önlemi! Yasaklandı
Bir ilde koronavirüs önlemi!
Adıyaman’da 'Udumbara' çiçeği görüldü
3 bin yılda bir görülüyor! Adıyaman'da ortaya çıktı
Mut'ta yöresel şiveyle koronavirüs uyarı afişleri
Koronavirüs uyarısı güldürdü: Fıldırıfışşık gezmen hendellerde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.