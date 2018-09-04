İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne gelen bir kadın avukat, gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesine katılmak istedi. Kadın avukat ifadeye katılamadan iddiasına göre, amirin şiddetiyle karşılaştı.
''BURADA ÇOK AVUKAT DÖVDÜK, SİZİ DE DÖVELİM Mİ?''
Buket Aydın'la Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç’in haberine göre, Sigara içmek için avluya çıkan avukat, bir banka oturdu. Bu sırada çaprazındaki bankta oturan polis merkezinden sorumlu komiserle, karşılıklı sohbet etmeye başladılar. Ardından da avukatın iddiasına göre bir anda konu karakolda dayağa geldi. Avukata, “Burada çok avukat dövdük, sizi de dövelim mi” diye soran komiser, sonrasında da emrindeki polislerden sopa getirmelerini istedi.
'ÖNCE SOPA GETİRTTİ, SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ'
Birkaç dakika sonra bir polis tarafından iki sopa getirildi. Kanal D’deki görüntülere göre, komiser ikisini alarak kontrol etti. Daha sonra sopanın birini polise geri veren komiser, diğeri ile de polis merkezinin içinde kadın avukatın eline vurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen komiser, bu kez de polislere içeriden silah getirmelerini söyledi. Hemen getirilen tabancayı alan komiser, silahın namlusunu kontrol etti. Hazneye mermiyi veren komiser, iddiaya göre ateş etti. O anlarda kamera görüntüsüne yansıyan bir polisin, silahın sesinden kulaklarını tıkadığı görüldü.
AÇIĞA ALINDILAR
Komiserin içeri girmesiyle silah, avludaki klimanın üstünde kaldı. Bu sırada karakolun bir temizlik görevlisi silahı alarak, namlunun ucunu yine avukata çevirdi. Kadın avukat ise korkudan içeriye kaçtı. Ardından da bir polis memuru temizlik görevlisinden silahı alarak ortalıktan kaldırdı. Saatler sonra müvekkilinin ifadesine katılan avukat, daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Soluğu savcılıkta alan avukat, yaşadıklarını savcıya anlatarak Bayrampaya Asayiş Büro Amiri’nden ve yardımcılarından şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu komiser dahil 4 kişi açığa alındı.
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