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İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 10:39 | Son Güncelleme

İstanbul Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir komiser, bir şüphelinin ifadesine katılmak isteyen kadın avukatı, iddiaya göre, önce copla dövdü ardından silah doğrulttu. Avukatın şikayeti üzerine komiser dahil 4 kişi açığa alındı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği’ne gelen bir kadın avukat, gözaltına alınan bir şüphelinin ifadesine katılmak istedi. Kadın avukat ifadeye katılamadan iddiasına göre, amirin şiddetiyle karşılaştı.

''BURADA ÇOK AVUKAT DÖVDÜK, SİZİ DE DÖVELİM Mİ?''

Buket Aydın'la Kanal D Haber'den Emrullah Erdinç’in haberine göre, Sigara içmek için avluya çıkan avukat, bir banka oturdu. Bu sırada çaprazındaki bankta oturan polis merkezinden sorumlu komiserle, karşılıklı sohbet etmeye başladılar. Ardından da avukatın iddiasına göre bir anda konu karakolda dayağa geldi. Avukata, “Burada çok avukat dövdük, sizi de dövelim mi” diye soran komiser, sonrasında da emrindeki polislerden sopa getirmelerini istedi.

İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah

'ÖNCE SOPA GETİRTTİ, SONRA SİLAHLA ATEŞ ETTİ'

Birkaç dakika sonra bir polis tarafından iki sopa getirildi. Kanal D’deki görüntülere göre, komiser ikisini alarak kontrol etti. Daha sonra sopanın birini polise geri veren komiser, diğeri ile de polis merkezinin içinde kadın avukatın eline vurmaya başladı. Bununla da yetinmeyen komiser, bu kez de polislere içeriden silah getirmelerini söyledi. Hemen getirilen tabancayı alan komiser, silahın namlusunu kontrol etti. Hazneye mermiyi veren komiser, iddiaya göre ateş etti. O anlarda kamera görüntüsüne yansıyan bir polisin, silahın sesinden kulaklarını tıkadığı görüldü.

AÇIĞA ALINDILAR

Komiserin içeri girmesiyle silah, avludaki klimanın üstünde kaldı. Bu sırada karakolun bir temizlik görevlisi silahı alarak, namlunun ucunu yine avukata çevirdi. Kadın avukat ise korkudan içeriye kaçtı. Ardından da bir polis memuru temizlik görevlisinden silahı alarak ortalıktan kaldırdı. Saatler sonra müvekkilinin ifadesine katılan avukat, daha sonra polis merkezinden ayrıldı. Soluğu savcılıkta alan avukat, yaşadıklarını savcıya anlatarak Bayrampaya Asayiş Büro Amiri’nden ve yardımcılarından şikâyetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında sorumlu komiser dahil 4 kişi açığa alındı.

İstanbul Bayrampaşa'daki karakolda skandal görüntü! Komiserden kadın avukata önce sopa sonra silah1

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istanbul karakol Bayrampaşa komiser polis avukat

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Okuyucu Yorumları 54 yorum
Halkın güvenliğini bunun gibi zibidiler mi koruyacak?
avukat örgütcü
Asker darbelerinin yerini polisler alacak galiba!!
kayıtlar olmasa ispatı mümkünmü bu görülenler ya görülmeyenler sana verilen yetki bunu yapmana verilen yetkiler içinde yok k o m i s e r
şaka mı bu
devlet kurumu mu? tinerci mekanı mı anlamadım. Bunlar mı asayişi sağlayacak!
Komiserinden temizlik görevlisine kadar hepsi ruh hastası.
AKP POLİSİ SAVCISI HAKİMİ VARKEN BU ÜLKEDE ADALAT OLMAZ
Ne yapacaklar açığa alıp ? Hapse mi atacaklar ? En fazla görev yerini değiştirecekler, ya da disiplin cezası verecekler. Bunlar da böyle kaba dayılığa devam edecekler. Ne zaman eğitmeyi becerebileceğiz acaba bu insanları ? Biri 80 yaşındaki adama biber gazı sıkar, diğeri astsubayla silahlı kavga yapar, birisi avukat joplar.
Bir tır şöförü arabasini şaranpolden aşagi sürmez bir futbolcu kendi kalesine gol atmaz bir hakim boşver lan kursüyü cüppeyi kafama göre takiliyorum demez bir kasap müsterisine sana et yerine kemik veriyorum al lan demez ise o polis te o avukati jopla dövüp silah cekip sıkmamiştir o avukat kurguyu yalani biraz abartmiş ama bir insanin ekmeği ile oynamak bazilari icin vijdan hesabi olmuyor ayrica konu devletin kolluk gücü olunca haberciler haberi hep kesin olmuş gibi verirken agzinin suyu akiyor ama masumiyet karinesi dersi vermeyede kalkiyor ayni basın
Bu kadar yapmacık bir haber görmedim. muhtemelen avukatın kanalda çalışan bir sevgilisi var ve senaryo yazmışlar polisi askeri nasıl değersizleştiririz diye. bir dünya cahil de inanır bu olaya gerçek gibi.
Açığa alınması laf,bir süre sonra geri dönerler. Görevden tamamen alınsinlar içeri tikilsinlar
Vay be biz padihşahlık geliyor diye yakınırken yer yer derebeylikler kurmuşuz.
Bu olaya ne söz söylenebilirki. İçişleri bakanı ve hepsinden önemlisi Türkiyenin Başının Tacı Sadrazam ulu hakan efendimiz TV. çıkıp halka bu olayı izah etmesi lazım. Karakollardaki durumlar genelde hep böyle. Adalet ahh Adalet Nerde Adalet. Balık Baştan Kokarrr.. Bunların Başları neki Kıçları ne olsun. Onun İçin Diyorumki Karakola filan gitmeyin. Herkes Kendisi Karokol olsun. Kendi Hesabını Kendisi Görsün. Sana Adalet Dağıtmaya Çalışanlarada Gerekirse Adelet neymiş öğretsin. Göstersin. Yaşasın Özgürlük. Yaşasın İnsanca Eşit Gelir Dağılımı. İnsan Onuru..
Bu polislerin çoğu böyle
demokrasiye bak hangi çagda yaşıyoruz türk polisinin yuz karası sokakdan alıp polis yaparsanız işde böyle olur egitim yok disiplin yok
klasik hdpkk avukatları
eğitim şart!!!!
TİPİK TÜRK POLİSİ.ASLA İNSANCIL DEĞİLDİR,İNSANİ DEĞERLERE VE İNSANA SAYGISI YOKTUR,YASALARA SAYGISI YOKTUR,İNSANLARIN HAK VE HUKUKLARINA SAYGILARI YOKTUR, TEK BİR YERE İKTİDARA BAĞLILIKLARI VE SAYGILARI SONSUZDUR.ONUNDA NE MANAYA GELDİĞİ BELLİ
Kahraman komiser! O kadar adamsın işte..
temizlik görevlisinde nasil silah var ne mal polis bunlar
Bu psikopatlar vatandaşın can güvenliğinden sorumlu ve bunlar halkın polisimiz diye sayıp sevdigi güvendiği kişiler. yazıklar olsun böylelerine maaş veren üniforma giydirenlere....
yeni türkiye
Eşkiya ülkeye hükümdar olmuş!
bunlar T.C polisi değil olamaz bunlar o kutsal mesleğe sızmış aşşağilik insan musvetteleri
Muz Cumhuriyetinden beter bir ülke olduk..
1980 öncesini hatırlattı bana vay Türkiye m vay
SRC belgesi için psiko teknik belgesi isteyenler eline silah verip sokağa saldığı polislerin psikolojisini acaba kaç yılda bir kontrol ettiriyor
devlet bitti... chp haklıymış
komisere bak elinde tespih Devletin memuru olduğunu unutmuş mahalle kenarında oturan kabadayılar gibi.. görevini kötüye kullanan herkes o yerlerde olmamalı cezası da verilmeli.
Hey gidi güzelim memleketim hey seni bu hale düşürenlere bir şey diyemiyorum onları allah'a havale ediyorum bunların eline düşen sade vatandasihic dusunemiyorum
canımızı malımızı emanet ettikleri polis, avukat yapılan ; ya sıradan vatandaş olsaydı halini bile düşünmek istemiyorum.
Burası karakol değil bildiğin dallas çiftliği olmuş. temizlik görevlisi silahı rahatlıkla kullanacak kadar, komiserle arası da bayağı iyiymiş. bu karakolda muamele başka şekilde iyi belli ki.
olayın iç yüzünü tam olarak bilmiyorum ama karakolda böyle bir şey nasıl olabilir insanların can güvenliğinden sorumlu biri nasıl böyle bir cesareti kendisinde bulabiliyor..Ne yalan söyleyeyim artık adli hiç bir şeye güvenim kalmadı..
Haberin başlığını okumadan sadece resmi görsem heralde venezuella, kamboçya falan zannederdim. Bu hale geldikmi yani!
adam kuru sııkı ile avukata şekil yapıyor avukat orgıtcu
ÖZAL ZAMANINDA TÜRKİYE KÜÇÜK AMERİKA DERLERDİ ŞİMDİ TÜRKİYE KÜÇÜK RUSYA OLMUŞ RÜŞVET, DOLANDIRICILIK, TORPİL, ZENGİN İLE FAKİR ARASINDAKİ UÇURUM KİŞİYE GÖRE ADALET HUKUKSUZLUK MAFYAVARİ DÜZEN YAKINDA BÜYÜK IRAK VEYA SURİYE OLACAĞIZ BU GİDİŞLE
bunebiçim iştir eğer gerçekse kanunu uygulaması gerekirken en büyük kanunsuzluğu yapan bu alçaklar meslekten men edilmekle kalmayıp ömür boyu kamu işlerinde çalıştıralamaz hükmüyle cezalandırılmalılar. tehdit ve şantajdan dolayıda birsüre kodese tıkılmaları gerekir.
bi tuhaflık var ama hayırlısı artık..bence onca cameranin olduğu karakolda heleki bir avukata karşı sonuçlarının çok kötü olacağını bile bile hiçbir komser yada polis memuru avukata karşı öyle bir muamelede bulunmaz..eyerki bunu yapanın aklı zekası yerindeyse ben bu işte bi tuaflık düşünürüm..
Türkiyede polis olmak :) komisere de hicbir şey olmaz. Çünkü sistem böyle :)
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