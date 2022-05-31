HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. İstanbul Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahilindeki ahlak dışı olay sonrasında yakalandılar

İstanbul Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahilindeki ahlak dışı olay sonrasında yakalandılar

31.05.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya İstanbul Bebek sahilde yaşanan iğrenç olay ile çalkalandı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının sonrasında İstanbul Valiliği'nden açıklama gelirken, yaşanan olayın ayrıntıları da merak edildi. Peki İstanbul Bebek sahilinde ne oldu? İşte İstanbul'un göbeği Bebek sahilinde yaşanan ahlak dışı olayın detayları...

İstanbul Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahilindeki ahlak dışı olay sonrasında yakalandılar

Sosyal medya İstanbul'un Bebek semtinde yaşanan olayla çalkalandı. Sosyal medyada çokça yankı bulan görüntülerde 2 kişinin sahilde halka açık alanda uygunsuz davranışlarda bulundu görüldü. Şahısların kimliği sorgulanırken yakalanıp yakalanmadıkları da merak edildi. Peki İstanbul Bebek'te ne oldu?

İSTANBUL BEBEK SAHİLİNDE NE OLDU?

İstanbul'un Bebek semtinde sahilde 2 vatandaş uygunsuz şekilde görüntülendi Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması vatandaşları ayaklandırdı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, şahıslardan ikisinin de sabıkalarının kabarık olduğu belirtildi.

bebek1

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptı ve açıklamada şöyle denildi:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır."

TOPLAMDA 11 VE 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI!

bebek3

Valilik açıklamasının devamında ise şöyle denildi:

"Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şevval ayı ne zaman bitecek?Şevval ayı ne zaman bitecek?
Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’Çok çarpıcı Kılıçdaroğlu iddiası! ‘O viraja gelene kadar…’
Silahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişmeSilahla kız arkadaşını rehin almış, polis vurmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İstanbul

En Çok Okunan Haberler

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

3600 ek gösterge çalışması tamamlandı!

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Özel hastaneler için yeni dönemin kapısı açıldı

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasında karar belli oldu

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Ankette sürpriz sonuç! Akşener şaşırttı, kendi partisine fark attı

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Bebek sahilindeki görüntüler şoke etmişti! Akla zarar savunma

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

Kaftancıoğlu Silivri'ye gönderildi! Türkan Saylan'ı hatırlattı...

İlginizi Çekebilir

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Karısının kendisini aldattığını düşündü! Kafasını kesip...

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sekiz kez ölümden dönen kadın ''Kolumu kesin!'' diye yalvarıyor

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Sizi yıllarca idare edecek amiral gemisi telefon modelleri

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Mide bulandırıyor! Bu şekilde kurtulun

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Aslında o kadar kolay ki... Öğrenince çok şaşıracaksınız

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Pürüzsüz bir cilt için Braun Silk Expert Pro 5 incelemesi ve kullanıcı yorumları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.