İstanbul Bebek sahilinde ne oldu? Bebek sahilindeki ahlak dışı olay sonrasında yakalandılar

Sosyal medya İstanbul'un Bebek semtinde yaşanan olayla çalkalandı. Sosyal medyada çokça yankı bulan görüntülerde 2 kişinin sahilde halka açık alanda uygunsuz davranışlarda bulundu görüldü. Şahısların kimliği sorgulanırken yakalanıp yakalanmadıkları da merak edildi. Peki İstanbul Bebek'te ne oldu?

İSTANBUL BEBEK SAHİLİNDE NE OLDU?

İstanbul'un Bebek semtinde sahilde 2 vatandaş uygunsuz şekilde görüntülendi Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması vatandaşları ayaklandırdı. 2 kişinin gözaltına alındığı olayda, şahıslardan ikisinin de sabıkalarının kabarık olduğu belirtildi.

İstanbul Valiliği ise konuyla ilgili basın açıklaması yaptı ve açıklamada şöyle denildi:

"30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır."

TOPLAMDA 11 VE 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI!

Valilik açıklamasının devamında ise şöyle denildi:

"Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.’nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet’ gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.’nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama’ suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır."



