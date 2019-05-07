 İSTANBUL -  BEDRİ BAYKAM: TÜRKİYE'DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan’ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, “2011’de Türkiye’den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti" dedi.

2012 yılından itibaren 60’ı aşkın ülkede Dünya Sanat Günü’nün 15 Nisan’da kutlandığını belirten Baykam, 16 Nisan 2019’da UNESCO Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nün Uluslararası UNESCO Günleri arasına alındığını söyledi.

2011’den itibaren bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Baykam, “Neden Dünya Sanat Günü yok diye aklıma soru geldi. İnternette, kitaplarda, her yerde araştırdık yok. Biz bunu 'uluslararası sanat derneklerinin Meksika’da yapılacak genel kuruluna teklif edelim' dedik. Hangi gün olsun dedik, aklımıza çeşitli sanatçılar geldi. Leonardo da Vinci'nin doğum günü olmasında karar verdik. Bu kabul edilir, dedik. Ve oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Sanat Günü’nü özellikle 2015’ten sonra hep gündemde tuttum" dedi.