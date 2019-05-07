HABER

 İSTANBUL -  BEDRİ BAYKAM: TÜRKİYE'DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan’ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında,  “2011’de Türkiye’den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti" dedi.

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA) DÜNYA Sanat Birlikleri Başkanı Bedri Baykam, "Dünya Sanat Günü" olarak kutlanan 15 Nisan’ın UNESCO tarafından dünya günleri arasına alınması dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, “2011’de Türkiye’den çıkmış bir fikrin dünyaya mal olmuş olması bizi mutlu etti" dedi.
2012 yılından itibaren 60’ı aşkın ülkede Dünya Sanat Günü’nün 15 Nisan’da kutlandığını belirten Baykam, 16 Nisan 2019’da UNESCO Yürütme Kurulu Toplantısı’nda 15 Nisan Dünya Sanat Günü’nün Uluslararası UNESCO Günleri arasına alındığını söyledi.
2011’den itibaren bu konu üzerinde çalıştıklarını belirten Baykam, “Neden Dünya Sanat Günü yok diye aklıma soru geldi. İnternette, kitaplarda, her yerde araştırdık yok. Biz bunu 'uluslararası sanat derneklerinin Meksika’da yapılacak genel kuruluna teklif edelim' dedik. Hangi gün olsun dedik, aklımıza çeşitli sanatçılar geldi. Leonardo da Vinci'nin doğum günü olmasında karar verdik. Bu kabul edilir, dedik. Ve oy birliğiyle kabul edildi. Dünya Sanat Günü’nü özellikle 2015’ten sonra hep gündemde tuttum" dedi.

“TÜRKİYE’DEN ÇIKMIŞ FİKRİN DÜNYAYA MAL OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ"
Baykam, “2017’de UNESCO Genel Konferansı’nda bütün diplomatlara, büyükelçilere, sivil toplum örgütü dünya başkanlarına, Dünya Sanat Günü’nü anlatan konuşma yaptım. Dünya Sanat Günü’nün doğduğu kabul edildiği ilk ülke Meksika, bunu sunan ise Türkiye. Meksika ve Türkiye, bunu sunarak UNESCO’nun Yürütme Kurulu’nun ajandasına aldırdılar. Orada da 41 ülke bu projeye imza verdi. Onlarında imzasıyla 16 Nisan 2019’da oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi. Bu bizim çok mutlu etti. Sonuçta Türkiye’den çıkmış bir fikrin 2020’den itibaren kalıcı bir şekilde dünyaya mal olmasını güzelliğini paylaşmak istedik" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
--------
-Baykam'ın açıklaması
-Detaylar

PARTNERSadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...Sadece sırt ağrısına iyi geldiği sanılıyor ama...
Feyzioğlu: Seçmen, YSK'nın seçime müdahale ettiği inancındaFeyzioğlu: Seçmen, YSK'nın seçime müdahale ettiği inancında
Bedri Baykam: Türkiye'den çıkmış fikrin dünyaya mal olması bizi mutlu ettiBedri Baykam: Türkiye'den çıkmış fikrin dünyaya mal olması bizi mutlu etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

DSP İstanbul adayı Muammer Aydın'dan flaş açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

AK Partili Yeneroğlu: Tuttuğumuz oruç bizi kurtarmayabilir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

Van kedisinin rengini gören şaşıp kalıyor!

BUDO'dan sefer iptali

BUDO'dan sefer iptali

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Öfkeli eski koca, mahalleyi ayağa kaldırdı

Almanya’dan gelip, iğde ağaçları için nöbet tutuyor

Almanya'dan geldi, nöbet tutuyor! Tam 40 tane...

Beşiktaş saldırısında yaralanan polis şehit oldu!

Beşiktaş saldırısından 3 sene sonra acı haber!

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

Öğrenciler arasında kavga: 1 yaralı 4 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.