"İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı"

İstanbul’da önceki gün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’un beklenen depreme ne kadar hazır olduğu konusu gündeme geldi. Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul’un depreme henüz hazır olmadığını söyleyerek, deprem öncesinde alınması gereken, hayat kurtaracak önlemler hakkında bilgi verdi.

İstanbul, önceki gün meydana gelen ve merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olarak tespit edilen 4,6 büyüklüğündeki deprem ile sarsıldı. Depremin İstanbul’da beklenen büyük depremin fay hattında meydana gelmiş olması tedirginliğe yol açarken, İstanbul’un depreme ne kadar hazır olduğu sorusunu da gündeme getirdi. İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul’un beklenen büyük depreme hazır olmadığını belirterek, “Deprem konusunda halkımızı bilinçlendiremedik. Hala eski binalarda oturanlar var. Marmara kıyılarında, düz demirden, deniz kumundan yapılmış birçok bina var. İnsanlar buralarda ikamet ediyor. Bakıldığında İstanbul’da depreme gerek bile kalmadan kendi kendine çöken binalar var. Depreme hazırlıkta çok yavaşız. Geçmişten ders alarak, ciddi önlemler almalıyız” dedi.

“Artçılar uyarı niteliğinde”

4,6 büyüklüğündeki depremin İstanbul’da beklenen depremin fay hattında meydana geldiğini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Bilimsel verilere baktığımızda büyük bir deprem beklenmektedir. Yaşanan depremler Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda gerçekleşmektedir. Bu fay hattı Erzincan’dan başlayıp, Adapazarı hattına kadar segmentler halinde kırıldı. Bu segmentlerde 150-250 yılda bir büyük depremler meydana gelmiştir. Fay hattı enerjisini Doğu’dan Batı’ya kaydırarak, Adapazarı’ndan İstanbul’a doğru enerji biriktirdi. İstanbul’da Adalar, Orta Marmara, Kuzey Bükey ve Batı Marmara olmak üzere dört tane enerji biriken segment var. Bu segmetlerde her an büyük bir deprem bekliyoruz. Yaşanan depremler bu büyük depremi ne tetikleyebilir ne de azaltabilir. Ancak bunlar üzerinde bulunduğumuz fay hattının aktif olduğunu gösterir. Bu artçılar bize bir uyarı niteliğindedir” diye konuştu. “İstanbul deprem sınırında”

“150-250 yıl arayla İstanbul’da büyük depremler olmuştur. İstanbul için deprem bu sınıra yaklaştı” diyen Prof. Dr. Altan, “Büyük bir enerji birikimi var. Üzerinde yaşadığımız Anadolu plakası, Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmış bir plaka. Konum itibariyle Avrasya plakası yukarıdan, Afrika ve Arap plakası ise alttan baskı yaparak, Anadolu Fay Hattı’nı Doğu’dan Batı’ya doğru iteliyor. Bu plakalar Anadolu plakasını her 200 yılda bir 2 metre Batı’ya itiyor. Bu olay gerçekleşemeyince enerji birikimine neden oluyor. Bu da 200 yılda olacak bir olayın (deprem) saniyeler bazında yaşanmasına neden oluyor” şeklinde konuştu.