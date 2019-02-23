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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 20:52 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttırdı. Kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-İstiklal Caddesi
-Başakşehir'de kartopu oynayan çocuklar
-Başakşehir'de kayan araçlar
-Kartopu oynayan çocuklar
- Çocuklar ile röp
- Kar tutan araçların görüntüsü
- Karda yürüyen insanlar
- kayan araçlar
-Beylikdüzü'nde etkili olan kar
-Hadımköy'de yağan kar
-İçerenköy'den kar yağışı
-Genel ve detay

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