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İSTANBUL BEYAZA BÜRÜNDÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 02:08 | Son Güncelleme

-Araçlar yolda kaldı, Bir TIR ve kamyonet kaza yaparken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

-Araçlar yolda kaldı, Bir TIR ve kamyonet kaza yaparken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-Emin YEŞİL-Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHA
İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı.
Kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttırdı. Kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, TIR KAZA YAPTI
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.
İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.
Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Üsküdar, Çamlıca Tepesi'ne gelenler karın keyfini çıkardı. Çocuklar kartopu oynadı.

SULTANGAZİ'DE BİR KAMYONET DEVRİLDİ
Sultangazi'de de kar yağışı etkili oldu. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRi'DE DE ETKİLİ OLDU
Kar yağışı Silivri'de de etkili oldu. Kar yağışı ilçenin Batı ve Kuzey kesimlerinde ve merkez mahallelerini etkisi alına aldı. D-100 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı
-İstiklal Caddesi
-Başakşehir'de kartopu oynayan çocuklar
-Başakşehir'de kayan araçlar
-Kartopu oynayan çocuklar
-Çocuklar ile röp
-Kar tutan araçların görüntüsü
-Karda yürüyen insanlar
-kayan araçlar
-Beylikdüzü'nde etkili olan kar
-Hadımköy'de yağan kar
-İçerenköy'den kar yağışı
-Silivri'de kar yağışı
-Tem Otoyolunda kaza yapan TIR
-Yolda kalan araçlar
-Kaza yapan araçlar
-Araçların çekilmesi
-Sürücüler ile röp
-Kar küreme araçlarının görüntüsü
-Trafikte seyreden araçlar
-Sultangazi'de devrilen kamyonet
-Genel ve detaylar

23.02.2019 -20.27- Haber Kodu : 190223251
23.02.2019 - 21.55-Haber Kodu : 190223259
23.02.2019 - 22.01-Haber Kodu : 190223260
23.02.2019 - 23.36-Haber Kodu : 190223274
24.02.2019 - 00.41-Haber Kodu : 190224001

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