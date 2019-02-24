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İstanbul beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 07:48 | Son Güncelleme

İstanbul'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışının devam edeceğini bildirdi. İşte İstanbul'dan kar manzaraları...

İstanbul beyaza büründü

İstanbul'un yüksek yerlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili oluyor.
Önceki gece yağmur şeklinde başlayan yağış yerini kara bıraktı.
Yağış nedeniyle bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan Süper Lig'deki Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, beşinci dakikada, kar yağışı nedeniyle tatil edildi.
Maçın, hava koşullarının uygun olması halinde yarın 19'da oynanacağı açıklandı.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İSTANBUL VALİSİ'NDEN KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışının devam edeceğini bildirdi. Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre, ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor." ifadesini kullandı.
AKOM ekiplerinin ulaşımın aksamaması için gayret gösterdiğini aktaran Yerlikaya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte, öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla etkisini artırdı.
Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.
Silivri'nin ise Kadıköy, Kavaklı, Gazitepe, Sayalar, Danamandıra, Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Karayollarına bağlı kar küreme araçlarının ilçede tuzlama çalışmaları sürerken, bazı ara sokakların kapandığı görüldü. Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, Şişli ve Kağıthane'de maddi hasarlı birkaç kaza meydana geldi. Silivri D-100 karayolunda ise bazı araçlar kontrolden çıktı. Buzlanma riskine karşı İBB'ye bağlı karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama yaptı.
AKOM'dan yapılan açıklamada ise İstanbul başta olmak üzere yurdun batı kesimlerinin bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdiği, sistemin etkisiyle hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden azalarak -1 ila 2 derecelere kadar gerilediği anımsatıldı.

5 BİN TON TUZ KULLANILDI

5 BİN TON TUZ KULLANILDI
Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının il geneline yayılarak, etkisini göstermeye başladığı belirtilen açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 83 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla D-100, TEM Karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir." denildi.
Açıklamada, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesinin gerekli tuz takviyesinde bulunduğu, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanıldığı aktarılan açıklamada, üstgeçitlerde ve otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB'nin tesislerinde 327 kişinin misafir edildiği aktarılan açıklamada, Beyaz Masa 153'e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçildiği vurgulandı.
Açıklamada, meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan kar yağışının yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi.
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istanbul kar yağışı

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