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İstanbul beyaza büründü! Fotoğraflar az önce geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 18:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Silivri’yi beyaza bürüdü, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

HER YER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Silivri'de etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Karlar altında kalan ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

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10 SANTİME ULAŞTI

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ilçenin Batı kesimlerinde 10 santime ulaştı. Özellikle Gümüşyaka, Çanta ve Değirmenköy mahallelerinde, rüzgarın dinmesiyle birlikte çocuklar kendilerinin parklara attı. Kartopu oynayan çocuklar, kimi zaman kardan adam yaparak doyasıya eğlendi. Çocukların keyifli anları kameralara yansıdı.

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