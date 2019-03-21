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 İSTANBUL - BEYAZIT'TAKİ KAZA ÖNCESİ SÜRÜCÜNÜN BİR ŞOFÖRLE TARTIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:20 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL DHA Beyazıt'ta özel halk otobüsü şoförünün kaza öncesi duraktaki otobüs şoförü ile tartıştığı öne sürüldü.

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN /İSTANBUL DHA
Beyazıt'ta özel halk otobüsü şoförünün kaza öncesi duraktaki otobüs şoförü ile tartıştığı öne sürüldü.
Beyazıt'ta saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada Yüksel Kostuk'un kullandığı özel halk otobüsü yeşil alana da girerek yayalara ve araçlara çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, çarptığı araçlarda hasar oluştu. Kaza sırasında otobüste iki yolcunun bulunduğu öğrenildi. Yaralanan yolculardan biri, şoförün kaza öncesi durakta bir otobüsün sürücüsü ile tartıştığını öne sürdü. Tartışma sonrası sürücüsün hızla hareket ettiğini iddia eden yaralı yolcu, "Ne olduğunu anlamadık. Merdivenlerden tırmanarak araçların bulunduğu bölüme uçtuk" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Şoförün karakola getirilmesi
-Yüzünü kapatmaya çalışması
-Kaza anı

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