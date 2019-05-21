İSTANBUL-BEYKOZ'DA VİYADÜKTEN ATLAYARAK İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA)

Beykoz'da viyadükten atlayan 50 yaşlarında bir erkek hayatını kaybetti.

Olay, 12.00 sıralarında Riva yolu üzerinde bulunan Aydemir Canefe viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 yaşlarında bir erkek korkuluklara çıkarak viyadükten aşağıya atladı. Yoldaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 60 metre yükseklikten yeşillik alana düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken polis konuyla ilgili çalışma başlattı. İntihar ettiği düşünülen kişinin cesedi, Olay Yeri İnceleme ekiplerin çalışmasının ardından cenaze adli tıp kurumuna gönderildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Viyadükten görüntü

-Polis ve sağlık ekipleriden görüntü

-Cesedin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Vatandaşlar ile röp

-Genel ve detay görüntüler

