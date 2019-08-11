İSTANBUL - BEYLERBEYİ'NDE DENİZE KURBAN KANI AKTI (Havadan görüntülerle) 

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, (DHA)

Kurban bayramının ilk gününde kesilen kurbanların kanları Beylerbeyi'nde denize aktı. Denizin bir kısmının kırmızıya boyandığı alan havadan görüntülendi. Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaramış ve geçen yıl benzer görüntüler yaşanmamıştı. Bayramın ilk gününde bugün Üsküdar'da Beylerbeyi Sahilinde denize kanallardan kurban kanı aktı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İSTAÇ) ekipleri Beylerbeyi Sahili'nde temizleme çalışmaları yaptı.

Görüntü dökümü:

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Havadan görüntüler

Kandan görüntü

Sahilden görüntü

Genel ve detaylar

