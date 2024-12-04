İstanbul - Beylikdüzü'nde yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü! Şoför kazada yaralandı...

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana gelen kazada, İSKİ altyapı çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düşerek devrildi.

KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 34 GF 4291 plakalı kamyonun şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolun çökmüş olduğu ve altyapı çalışmaları nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)