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İstanbul - Beylikdüzü'nde yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü! Şoför kazada yaralandı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
04.12.2024 16:29
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Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde, İSKİ altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu devrildi. Kazada şoför hafif yaralanırken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü hastaneye kaldırılırken, yol bir süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul - Beylikdüzü'nde yol çöktü, hafriyat kamyonu çukura düştü! Şoför kazada yaralandı...

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Pekmez Caddesi'nde meydana gelen kazada, İSKİ altyapı çalışmaları sırasında yolun çökmesi sonucu hafriyat kamyonu çukura düşerek devrildi.

ISTANBUL---BEYLIKDUZUNDE-YOL-COKTU-HAF_453930_134026

KAMYON ŞOFÖRÜ YARALANDI

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 34 GF 4291 plakalı kamyonun şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolun çökmüş olduğu ve altyapı çalışmaları nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ISTANBUL---BEYLIKDUZUNDE-YOL-COKTU-HAF_453931_134026

ISTANBUL---BEYLIKDUZUNDE-YOL-COKTU-HAF_453933_134026

(DHA)

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kamyon kaza yol
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