İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde dün gece saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇLARDA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. (İHA)

