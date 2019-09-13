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İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 04:35 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkisinde 7 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapanırken araçlar yoldan çekilince trafik normale döndü

İstanbul Beylikdüzü'nde zincirleme kaza! Yaralılar var

Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkii Ankara istikametinde dün gece saat 23.00 sıralarında 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Trafikte bulunan sürücüler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ARAÇLARDA BULUNAN 4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle durma noktasına gelen trafik ise araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. (İHA)

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