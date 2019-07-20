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 İSTANBUL- BEYLİKDÜZÜ'NDE SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI -1

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 13:38 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BEYLİKDÜZÜ'nde bir evde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairedekiler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi ölürken 1 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan binadan kaçtı. Olay yerine gelen polisin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Yaralının çıkarılması
-Polis ekipleri
-Detaylar

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