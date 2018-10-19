İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ'NDE TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR (1)

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde kazı çalışması sırasında toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışma yapılıyor.
Osmanlı Caddesi'nde bir site önünde kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İşçiyi kurtarma çalışması devam ediyor.
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-Olay yerinden görüntüler
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